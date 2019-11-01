Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения...

В связи с проведением общественно-политических мероприятий 4 ноября 2019 года будет ограничено движение транспорта:– с 11.00 до 19.00 по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского;– с 11.00 до 18.00 по улице Перерва (на участке от улицы Белореченская до Люблинской улицы).Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения и места стоянки транспортных средств, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81