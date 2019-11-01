Торжественный прием прошел в Культурном центре московской полиции при участии родителей и вдов сотрудников органов внутренних дел, отдавших свои жизни, обеспечивая безопасность и покой жителей столицы...

Торжественный прием прошел в Культурном центре московской полиции при участии родителей и вдов сотрудников органов внутренних дел, отдавших свои жизни, обеспечивая безопасность и покой жителей столицы.Открывая встречу, начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов обратился к присутствующим: «В наших сердцах навсегда останутся имена тех, кто отдал свою жизнь выполняя служебный долг, - отметил Олег Баранов - для столичной полиции большая честь заботиться о семьях погибших сотрудников».Сегодня ГУ МВД России по г. Москве оказывает помощь более 400 семьям погибших сотрудников. Руководители Главка отметили, что и дальше будут оказывать им всестороннюю поддержку.В свою очередь, родные и близкие сотрудников поблагодарили московских стражей правопорядка за оказанное им внимание и помощь.В завершение для присутствующих состоялся концерт, подготовленный сотрудниками органов внутренних дел, являющимися победителями и лауреатами ведомственных конкурсов художественной самодеятельности.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве