В подъезде дома на женщину напал неизвестный мужчина, выхватил у нее сумочку, в которой находились денежные средства, мобильный телефон, личные вещи, после чего скрылся...

Сотрудники уголовного розыска ОУР УВД по ЗАО и оперативники ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы задержали 38-летнего приезжего по подозрению в грабеже в отношении пенсионерки.В полицию поступило сообщение о грабеже на улице Кастанаевской. Незамедлительно по указанному адресу выехали сотрудники полиции.Потерпевшая, 73-летняя женщина рассказала, что в подъезде дома, где она проживает, неожиданно на нее напал неизвестный мужчина, выхватил у нее сумочку, в которой находились денежные средства, мобильный телефон, личные вещи, после чего скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОУР УВД по ЗАО и оперативники территориального ОМВД установили местонахождение и задержали 38-летнего неработающего приезжего.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-93