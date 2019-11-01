Скандальный блогер Лена Миро встала на сторону актрисы, устроившей разборки на борту самолета Москва – Тель-Авив. Она уверена, что Лидия Вележева, заплатившая за билет 200 000 рублей, вполне резонно возмутилась из-за смены борта.

Скандальный блогер Лена Миро встала на сторону актрисы,устроившей разборки на борту самолета "Москва – Тель-Авив". Она уверена, чтоЛидия Вележева, заплатившая за билет 200 000 рублей, вполне резонновозмутилась из-за смены борта.Светский обозреватель уверена, что никакого дебоша звезда сериалов неустраивала. "Она, по вполне понятным причинам, была возмущена хамскимотношением Аэрофлота (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены –Прим. ред.) к паксам, которых, видимо, авиаперевозчик держит за быдло", -высказалась Миро в своем микроблоге в "ЖЖ".Материал дополняется