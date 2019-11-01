Скандальный блогер Лена Миро встала на сторону актрисы,
устроившей разборки на борту самолета Москва – Тель-Авив. Она уверена, что
Лидия Вележева, заплатившая за билет 200 000 рублей, вполне резонно
возмутилась из-за смены борта.
Скандальный блогер Лена Миро встала на сторону актрисы,
устроившей разборки на борту самолета "Москва – Тель-Авив". Она уверена, что
Лидия Вележева, заплатившая за билет 200 000 рублей, вполне резонно
возмутилась из-за смены борта.
Светский обозреватель уверена, что никакого дебоша звезда сериалов не
устраивала. "Она, по вполне понятным причинам, была возмущена хамским
отношением Аэрофлота (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены –
Прим. ред.) к паксам, которых, видимо, авиаперевозчик держит за быдло", -
высказалась Миро в своем микроблоге в "ЖЖ".
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