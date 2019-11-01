На форуме обсуждаются самые разные темы - от экологии до расселения из ветхого фонда.

В эти минуты в Москве продолжается итоговый форум "Сообщество" . Напомним, на нём подводятся своеобразные итоги работы общественников со всей страны. Проводит его Общественная палата России. Приветствие участникам форума направил Президент Владимир Путин. Сегодня второй день работы форума. На форуме обсуждаются самые разные темы - от экологии до расселения из ветхого фонда. Есть участники из Владимирской области. Один из них - Дмитрий Жученко, член владимирской Общественной палаты. Он на прямой связи со студией «Вестей».Дмитрий Жученко, член Общественной палаты г. Владимира: «2019-ый - первый год реализации национальных проектов, поэтому работа на секциях и круглых столах сегодня проходила под лозунгом "От контроля к участию". Подразумевая, что каждый общественник теперь может не только наблюдать но и вовлекаться в достижение целей, обозначенных в Майских указах президента. И наконец это очень полезные встречи для всей системы общественных палат сверху донизу , в том числе местного уровня. Ведь это эффективный инструмент работы с некоммерческими органами, взаимодействию с профессиональными экспертами и просто неравнодушными людьми».Об открытии форума мы .