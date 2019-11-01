Украинская партия Европейская солидарность, к которой принадлежит Петр Порошенко, не подписалась под обращением к США с просьбой проверить деятельность полка Азов.

Украинская партия "Европейская солидарность", к которой принадлежит Петр Порошенко, не подписалась под обращением к США с просьбой проверить деятельность полка "Азов", сообщает агентство ТАСС.Всего под документом поставили свои автографы 39 депутатов Верховной рады. Среди них в основном представители "Слуги народа" Зеленского и "Батькивщины" Тимошенко. Ни один член партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" также обращение не пописал.Напомним, ранее 40 членов палаты представителей Конгресса США потребовали у Госдепа объяснений, почему "Азов" до сих пор не занесен в список террористических организаций. В ответ на это группа депутатов Рады ответили, что полк считают радикалами на основе непроверенной информации. Но на самом деле, настаивают парламентарии, это вполне легальное подразделение Нацгвардии Украины.Полк "Азов" был сформирован в 2014 году из добровольцев. На данный момент подразделение насчитывает 800 человек, вооруженных не только стрелковым оружием, но даже артиллерией: гаубицы Д-30, 120-миллиметровые минометы.По данным СМИ, бойцов "Азова" подозревают в мародерстве, изнасилованиях и убийствах мирных граждан.