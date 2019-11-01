В подмосковном лесу Наро-Фоминского городского округа сотрудники МВД задержали 40-летнего мужчину с сумкой, в которой находилось 20 пакетов синтетического наркотика — соли.

В подмосковном лесу Наро-Фоминского городского округа сотрудники МВД задержали 40-летнего мужчину с сумкой, в которой находилось 20 пакетов синтетического наркотика — "соли".При задержании курьер рассказал, что ему очень нужны были деньги — обещали 300 долларов за перевозку наркотиков.Стоимость изъятого метилендиоксипировалерона или его производного — жаргонное название "соль" — составляет на черном рынке при торговле в розницу около 50 миллионов.