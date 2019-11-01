Первая ракетка мира Новак Джокович признался, что понимает русский язык и даже может на нем изъясняться. Свои слова серб подтвердил несколькими ответами на русском языке.

Первая ракетка мира Новак Джокович признался, что понимает русский язык и даже может на нем изъясняться. Свои слова серб подтвердил несколькими ответами на русском языке."Я понимаю русский язык, и когда вы говорите – я понимаю. Чуть-чуть, — сказал Джокович в общении с журналистом Евроспорт.Ru. – Я понимаю, потому что корни языков очень близки и в основном идентичны. Конечно, когда кто-то говорит медленно, я понимаю", — добавил Новак уже на английском."Я могу говорить чаще", — Джокович завершил свою интервью вновь на русском.Джокович заговорил по-русски. У Ноле отличное произношение