В Петербурге правоохранительным органам удалось раскрыть сеть по распространению наркотических веществ. Драгдилерами оказалась супружеская пара, сообщает ГТРК Санкт-Петербург. Большое количество наркотиков были найдены у них дома в шкафу.

В Петербурге правоохранительным органам удалось раскрыть сеть по распространению наркотических веществ. Драгдилерами оказалась супружеская пара, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Большое количество наркотиков были найдены у них дома в шкафу.Созданная супругами схема сбыта запрещенных веществ оказалась довольно оригинальной. Подозреваемые прятали мефедрон, запрещенное вещество, в различные, широко используемые всеми бытовые приборы. Как "тару" использовали акустические колонки, мороженицы, аппарат для проведения гигиенических процедур (сауна для лица), электрочайники. Затем посылки рассылались через курьерские службы или по почте. Причем курьеры не подозревали о запрещенной "начинке" товаров.Как выяснило следствие, наркотики рассылались по всей России. Среди адресов доставки — Урал, Дальний Восток, Сибирь, Северо-Западный федеральный округ. Полицейские обнаружили, что задержанные наркоторговцы отправили в общей сложности более 15 кг запрещенных средств. Срок по возбужденным уголовным делам — до 20 лет тюрьмы.