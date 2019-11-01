Известная певица Ани Лорак призналась, что смогла обрести женское счастье. Однако, она еще не готова еще раз выйти замуж.

Известная певица Ани Лорак призналась, что смогла обрести женское счастье. Однако, она еще не готова еще раз выйти замуж.Кроме того, по признанию певицы, развод с ее мужем Муратом Налчаджиоглу был настолько мучительным, что она теперь просто не верит в замужество. Лорак добавила, что ее молодой человек придерживается таких же взглядов на жизнь.Как передает , Ани также рассказала, что старается не допускать в свою жизнь посторонних. Исполнительница уверена, что человек должен сам бороться за свое счастье, оберегая его от завистников.Знаменитость призналась, что бывший муж редко уделял внимание их общей дочери Софии и мало интересовался ее воспитанием. Несмотря на это, Лорак не мешает им встречаться. Певица уверена: ребенок не должен страдать из-за того, что его родители разошлись и больше не живут вместе."По большому счету мой бывший муж и так мало участвовал в ее воспитании. Папа был как гость на празднике – сегодня он так и продолжает появляться", – сказала Ани.