На странице певицы Светланы Лободы в Инстаграме появился пикантный ролик. В нем артистка показала все свои умения, заразив фолловеров чудесным настроением.

На странице певицы Светланы Лободы в Инстаграме появился пикантный ролик. В нем артистка показала все свои умения, заразив фолловеров чудесным настроением.На записи исполнительница продемонстрировала свои танцевальные навыки. Она зажгла в черном мини-бикини, кепке в тон и солнечных очках прямо на диване на пляже под ритмы песни "Deep In The Bottom" от Моник Бингем.К слову, сейчас звезда отдыхает в солнечном Дубае. Туда она прилетела вместе со своими дочерьми – Тильдой и Евангелиной сразу после концертного тура."Потанцуем сегодня?💃🤭", – игриво поинтересовалась у фанатов артистка.Поклонники, тем временем, не могли сдержать своих эмоций. Они были в восторге и от самой певицы, и от ее фигуры, и от видео в целом. "Шали красотка🔥", "Кукла💖", "Классная фигура😍🔥", "Какая неземная😍", "Суперзвезда👍Света ты🚀", "Бесподобна💐👍Так держать👌", "Худышка😱, "Кайфовая💟💟", – писали восторженные фолловеры."Пусть от зависти с ума сходят!", – поддержала Лободу подписчица.Некоторые, в свою очередь, попытались обидеть Светлану своими нелестными высказываниями. "Сойдет для сельской местности", "Это разве танец?", "Не очень!", – критиковали иполнительницу неугомонные злопыхатели.