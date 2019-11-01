В Новохоперском районе Воронежской области соседи поссорились из-за пчел — насекомые, по мнению одной из конфликтующих сторон, неуместно и в большом количестве испражняются, а также регулярно кусаются.

В Новохоперском районе Воронежской области соседи поссорились из-за пчел — насекомые, по мнению одной из конфликтующих сторон, неуместно и в большом количестве испражняются, а также регулярно кусаются.Соседка пасечника, жительница села Красное Галина Махотина, утверждает, что сильно страдает из-за медоносов. "Они на мужа испражнялись, даже на работающего. Я подошла, стою рядом — по шее аж льется! Как можно проживать в благоприятной среде обитания, на которую я имею право по федеральным законам и по российскому законодательству?" — возмущалась она, рассказывая корреспонденту ГТРК "Воронеж" о своих взаимоотношениях с насекомыми.В итоге недовольная женщина обратилась в суд, поскольку ее сосед продолжает заниматься пасекой, не обращая внимания на замечания. "Пчелы нас кусают, причиняя нравственные и физические страдания, они создают угрозу здоровью. Если раньше они испражнялись такими жгутиками, в данный момент у них, наверное, диарея, они больны и они нас кусают", — пожаловалась она в суде, требуя убрать ульи и компенсировать моральный ущерб.Иск пасечник Юрий Маликов воспринял с недоумением. "Пчела миролюбивая, карпатской породы, никого из соседей она не кусает. Ранней весной — подснежник зацветает — стараюсь вывезти ее в лесополосу. Сейчас пчела находится в вялом состоянии — если, конечно, подобрать ее с земли, где-то поймать, да, может она укусить. Если ее специально посадить", — прокомментировал пчелиный хозяин жалобы соседки.По его мнению, настоящая причина раздора кроется не в пчелах, которые есть у многих жителей села, а в сложившихся неприязненных отношениях.