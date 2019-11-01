Поисковики Владимирщины смогли удачно расслоить и подготовить к консервации уникальный документ - карту, находившуюся в сумке пилота Великой Отечественной войны

Поисковики Владимирщины смогли удачно расслоить и подготовить к консервации уникальный документ - карту, находившуюся в сумке пилота Великой Отечественной войны - Телицына Матвея Петровича. Напомним, документы были обнаружены на месте катастрофы самолёта Ла-5 в районе деревни Кузьмино Собинского района. Матвей Телицын погиб в июле 44го, по роковой случайности при сдаче государственных экзаменов. Лётчик вёл учебный бой на этом истребителе над аэродромом "Ундол". Как впоследствии установили поисковики, машина потеряла управление и врезалась в землю. После обнаружения останков, им также удалось установить родственников погибшего. И эта карта может стать символической памятью.