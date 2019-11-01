Между потерпевшим и злоумышленником возник конфликт, когда они стояли в пробке. Подозреваемый проследил за потерпевшим до подъезда дома, вернулся на место ночью и поджег «Ауди»...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Люблино задержали 40-летнего жителя столицы, подозреваемого в поджоге автомобиля.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 33-летний гражданин. Мужчина рассказал, что минувшей ночью неизвестный поджег его иномарку во дворе дома. Сумма ущерба составила 700 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Жукова. Им оказался 40-летний безработный житель Москвы. Установлено, что между потерпевшим и злоумышленником возник конфликт, когда они стояли в пробке. Подозреваемый проследил за потерпевшим до подъезда дома, вернулся на место ночью и поджег «Ауди».По данному факту следствием ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18