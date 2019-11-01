32-летний мужчина, действуя умышленно, зарегистрировал на собственной жилплощади иностранных граждан, заведомо зная о том, что данные граждане по указанному месту регистрации проживать не будут...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы выявили факт фиктивной регистрации иностранных граждан.Установлено, что 32-летний мужчина, действуя умышленно, зарегистрировал на собственной жилплощади иностранных граждан, заведомо зная о том, что данные граждане по указанному месту регистрации проживать не будут. Злоумышленник нарушил требования законодательства Российской Федерации, лишив тем самым миграционную службу возможности осуществлять контроль за иностранными гражданами на территории государства.По данному факту дознавателем отделения дознания ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31