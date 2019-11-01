Полковник ФСБ России Кирилл Черкалин, подозреваемый в коррупции, готов вернуть в казну более 6 миллиардов рублей, а также Porsche Cayenne, часы и запонки. Как объяснил адвокат, эти деньги полковник получил из не предусмотренных законом источников.

Полковник ФСБ России Кирилл Черкалин, подозреваемый в коррупции, готов вернуть в казну более 6 миллиардов рублей.Всего прокуратура требует изъять у него и его родных около 6,5 миллиарда рублей​​​, происхождение которых полковник объяснить не может, сообщает РИА Новости.Адвокат Владимир Михайлов сказал, что исковые требования Черкалин признает частично. Он согласен на конфискацию автомобиля Porsche Cayenne, наручных часов и запонок, а также "живых" денег в разных валютах на общую сумму 6,1 миллиарда рублей. Как объяснил защитник, эти деньги полковник получил "из не предусмотренных законом источников".При этом адвокат подчеркнул, что остальные требования Черкалин не признает. Речь идет о 120 тысячах рублей, менее чем 2 тысячах швейцарских франков, а также квартирах, домах и другой недвижимости, которая принадлежит его родственниками и бывшим женам. По мнению адвоката, все это прокуратура хочет взыскать незаконно.Вместе с бывшим руководителем банковского отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ Черкалиным по делу проходят его коллеги Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Они были арестованы в апреле этого года. У них было изъято 12 миллиардов рублей. Таким образом, они побили рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко.