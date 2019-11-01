Поп-король российский сцены вернулся из солнечного Баку. Филипп Киркоров поделился впечатлениями в соцсетях.

Поп-король российский сцены вернулся из солнечного Баку. ФилиппКиркоров поделился впечатлениями в соцсетях.Сегодня, 1 ноября, артист прилетел из столицы Азербайджана,где в уникальном по красоте и архитектуре концертном зале "Конгресс Центр" показалсвое шоу "Цвет настроения". По словам Филиппа Киркорова местная публика устроилаему теплый прием.Например, специально для российского поп-короля полностьюпереоборудовали пентхаус в гостинице. Стены помещения украсили фотографиямиФилиппа и членов его семьи. Постелили на кроватях именные порывала и расставилипо углам гипсовые бюсты Киркорова. Комнату, где располагались дети артиста, Алла-Виктория и Мартин, тоже декорировали элементами с именами ребят.С распростертыми объятиями поп-короля встречали не только вотеле. В ресторане, куда заглянул , его принимали очень тепло. Звезде, которая после изнурительный выступлений была по-животному голодна, преподнесли самые вкусные блюда местной кухнии изысканные напитки.После посещениязаведения в "Сторис" личного "Инстаграм" вокалиста появилось забавное видео. В кадре сидящему за столом красавец-брюнет заправляет салфетку за воротник. После незнакомец вилкой кладет врот певцу что-то вкусненькое. Подождав, пока российская знаменитость прожует, мужчина берет салфетку и аккуратно вытирает ею звездные губы. Судя по выражению лица Филиппа, он остался доволен. Сервис действительно достойный короля.