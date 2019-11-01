Владимира Зеленского обсмеяли в Интернете после встречи с генсеком НАТО. И все - из-за фото, на котором президент Украины стоит перед сидящим за столом Йенсом Столтенбергом.

Владимира Зеленского обсмеяли в Интернете после встречи с генсеком НАТО. И все - из-за фото, на котором президент Украины стоит перед сидящим за столом Йенсом Столтенбергом.Одни пользователи сравнили Зеленского со школьником у стола учителя, другие - с официантом, принимающим заказ у гостя. Третьи увидели на снимке босса и подчиненного. Комментарии в любом случае едкие.Глава Североатлантического альянса находился с визитом в Киеве, где накануне прошло заседание комиссии "НАТО - Украина".