Пользователи социальной сети ВКонтакте определили победителя народного голосования проекта Удивительные люди. Опрос проходил в группе телеканала Россия.

Пользователи социальной сети ВКонтакте определили победителя народного голосования проекта "Удивительные люди". Опрос проходил в группе телеканала "Россия". По мнению интернет-аудитории, лучшим из лучших стал 65-летний человек-календарь Владимир Кутюков из Йошкар-Олы. В финальном голосовании он набрал 28,17% голосов. В программе Владимир в уме высчитывал дни недели для дат в прошлом и далёком будущем.Второе место по мнению зрителей занял Олег Антошкин, который показал невероятное мастерство управления погрузчиком. За него в финальном опросе проголосовало 23,45% зрителей.В финале проекта, который выйдет в эфир в понедельник, 4 ноября, в 16:50 на телеканале "Россия 1", развернется грандиозное сражение за главный Кубок проекта, звание победителя сезона и главный приз — 1 миллион рублей.