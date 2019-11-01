В соцсетях появилось видео со скрытой камеры, на котором видно, как мужчина поджигает автомобиль

В соцсетях появилось видео со скрытой камеры, на котором видно, как мужчина поджигает автомобильНа камере наблюдения видно, как около двух часов ночи неизвестный в капюшоне подошел к парковке. После чего на заднем плане загорелась машина - и мужчина поспешил скрыться. Этот случай произошел 27 сентября - и, кстати, он не единственный. Предположительно, неизвестный сжег три машины на Безыменского. Сейчас полиция занимается поиском мужчины. Если вам что-то известно, полиция просит оказать содействие.