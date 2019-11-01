Дома у него обнаружили около 13 грамм метадона

В Гусь-Хрустальном завершилось расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в попытке сбыта около 5 грамм метадона, сообщают в УМВД России по Владимирской области.Обвиняемого задержали зимой на одной из улиц Гусь-Хрустального при попытке сбыть вещество. Дома у него обнаружили ещё около 13 грамм метадона. Следствие установило, что ранее задержанному удалось продать вещество массой 0,80 грамма.Полиция предъявила мужчине объявление в незаконном сбыте, покушении не сбыт и хранении наркотических веществ. Уголовные дела направлены в суд.