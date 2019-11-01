Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о темах, которые Владимир Путин обсудил на заседании с постоянными членами Совета безопасности РФ. В частности, на нем обсуждалась реализация крупных международных проектов по строительству газопроводов, а также Сирия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о темах, которые Владимир Путин обсудил на заседании с постоянными членами Совета безопасности РФ.В частности, на нем обсуждалась реализация крупных международных проектов по строительству газопроводов, а также Сирия.Песков рассказал, что первому заседанию Конституционного комитета по Сирии, которое состоялось накануне в Женеве, была дана положительная оценка.В очередной раз отметив, что "судьбу Сирии должны решать сами сирийцы", была высказана надежда, что работа этого органа "продолжится без какого-либо давления со стороны третьих государств".Также участники совещания обсудили ряд внутрироссийских вопросов, передает "Россия 24".