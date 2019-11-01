Расходы на здравоохранение в России будут увеличиваться и уже в 2020 году составят 4 процента ВВП страны, сообщил президент РФ Владимир Путин. В частности, на нацпроект Здравоохранение до 2024 года выделяется 1 триллион 300 миллиардов рублей.

Расходы на здравоохранение в России будут увеличиваться и уже в 2020 году составят 4 процента ВВП страны, сообщил президент РФ Владимир Путин. В частности, на нацпроект "Здравоохранение" до 2024 года выделяется 1 триллион 300 миллиардов рублей. Из них для первичного звена — 237 миллиардов рублей, что, по словам главы государства, явно недостаточно.Владимир Путин сегодня принимает участие в расширенном заседании президиума Госсовета по развитию здравоохранения, проходящее в Калининградской области. А перед его началом президент встретился с представителями общественности и не исключил принятия системных решений по изменению действующего законодательства. Трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24"."В конституции есть определенный разрыв между муниципальным уровнем и государственным. Муниципальный это негосударственный уровень, согласно основному закону страны, а региональный и федеральный государственный. Рядовой гражданин даже не знает, что там муниципальный, что государственный. Он исходит из того, что власти в широком смысле этого слова должны обеспечить качество медицинского обслуживания", — отметил Владимир Путин.По словам главы государства, должны быть выработаны правила, чтобы выделяемые на поддержку медицины средства расходовались с умом, и люди почувствовали изменения качества услуг в этой области.