В Кисловодске задержали отставного генерал-майора МВД по подозрению в организации заказного убийства. Жертвой киллера должна была стать вдова умершего брата Александра Туривненко, который готов был заплатить 1 миллион рублей за устранение женщины, мешавшей ему получить наследство. Операцию по поимке злоумышленника сняли на видео.

В Кисловодске задержали отставного генерал-майора МВД по подозрению в организации заказного убийства. Жертвой киллера должна была стать вдова умершего брата Александра Туривненко, который готов был заплатить 1 миллион рублей за устранение женщины, мешавшей ему получить наследство. Операцию по поимке злоумышленника сняли на видео.Туривненко вплоть до 2010 года был начальником Западного управления МВД РФ на транспорте, потом вышел в отставку и занял должность директора санатория в Кисловодске. План убить женщину возник у него после смерти брата, часть наследства которого перешла его маленькому сыну. Бывший высокопоставленный полицейский считал, что, устранив гражданскую супругу (а теперь уже вдову), он доберется и до недвижимости, и до акций. По данным "КП", стоимость наследства оценивается в 5 миллиардов рублей.Выполнить грязную работу он предложил знакомому, пообещав тому миллион рублей и ссудив 150 тысяч на покупку пистолета. Тот согласился, но тут же обратился в полицию. Бывшие коллеги переиграли генерал-майора и ловко подстроили исчезновение и убийство женщины. Ему даже продемонстрировали фотографии с бездыханным телом невестки. Во время передачи части денег заказчика задержали, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Своей вины Туривненко не признал. Ему грозит от 8 до 20 лет в колонии.