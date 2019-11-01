Киев и Донецк сегодня назвали день, когда должен начаться развод техники во втором ключевом районе у линии разграничения на Донбассе. Дату 4 ноября до этого не называли, чтобы не дать националистам возможности для подготовки провокаций. Но сегодня о 4 ноября сказал Зеленский, и подтвердить договоренности были вынуждены в ДНР.

Киев и Донецк сегодня назвали день, когда должен начаться развод техники во втором ключевом районе у линии разграничения на Донбассе. Дату 4 ноября до этого не называли, чтобы не дать националистам возможности для подготовки провокаций. Но сегодня о 4 ноября сказал Зеленский, и подтвердить договоренности были вынуждены в ДНР. Впрочем, пока на украинских позициях у поселка Петровское никаких примет хотя бы подготовки к отводу нет. А число окопов, наоборот, заметно увеличивается.Окраина деревни Петровское — это вторая точка, в которой должно начаться разведение. Но сейчас об этом пока ничего не говорит. Как мы видим, патруль ОБСЕ практически все светлое время суток находится здесь, и, как говорят сотрудники, они мониторят ситуацию.Украинские позиции с этого пригорка видны прекрасно, точно также, как и белые джипы, стоящие на самом виду, как будто демонстративно для обеих сторон. Петровское — поселок-призрак, жителей осталось всего 17 человек. У Петра Ивановича — большое хозяйство. Когда из Петровского в прошлый раз запускали белые ракеты, он был уверен: развода не будет, что и получилось.Эти жители уже давно и с нюансами разобрались в минских соглашениях. Ведь проводимые там линии проходят по здешним огородам. В 2016 году была первая попытка разведения. Тогда войска ДНР отошли, а украинские, наоборот, продвинулись вперед. Так что сейчас, исправляя ту ситуацию, уходить должны уже ВСУ.Вот те самые окопы, которые бойцы ДНР заняли еще в 2016 году во время предыдущего отвода. Расположение этих позиций зафиксировано в Минске, и даже украинская делегация тогда вроде бы не выступала против. Присутствие в этой же зоне военных Украины, которые воспользовались ситуацией, все это время противоречило договоренностям."Провокационные обстрелы, они на своих позициях ведут инженерные работы. Не видно, чтобы они были готовы отходить с этих позиций, которые они незаконно заняли в 2016 году. Мы готовы в любой момент по приказу выполнить те договоренности, которые достигнуты в Минске, несмотря на провокации", — заявил официальный представитель управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Тем временем в ЛНР разведение идет полным ходом. По крайней мере об этом сообщают приехавший с той стороны внушительный отряд сотрудников ОБСЕ."Процесс разведения продолжается. Мы продолжаем заниматься мониторингом процесса и все, как мы можем сейчас видеть, происходит в соответствии с планом", — говорит заместитель руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон."Только что провели рабочую встречу с ОБСЕ. Он пояснил, что украинская сторона на данном этапе выполняет полностью взятые на себя обязательства. Поэтому на сегодняшний момент можно констатировать, что процесс разведения сил и средств идет в штатном режиме", — рассказал руководитель представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.Украинские телеканалы тем временем сообщают, что по ту сторону, в Золотом, полиция ввела особый режим на прилегающей территории. На основании этого силовики не допускают туда негодующую прессу.Как ожидается, процесс разведения сил в Золотом закончится завтра, в середине дня. С аналогичным процессом в Петровском никаких конкретных дат, которые бы подтвердили обе стороны, пока нет.