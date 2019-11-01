В Одинцовскую центральную районную больницу доставили четырехлетнюю девочку с ушибами и переломом руки. Оказалось, что ребенок выпал из окна квартиры на 17 этаже. По данным , девочка ..

В Одинцовскую центральную районную больницу доставили четырехлетнюю девочку с ушибами и переломом руки. Оказалось, что ребенок выпал из окна квартиры на 17 этаже.По данным , девочка в сознании, двигается и разговаривает. Сейчас ее жизни ничто не угрожает. В ходе расследования выяснилось, что на момент происшествия взрослых в квартире не было, а с ребенком сидела малолетняя сестра.Когда она отлучилась, малышка упала из открытого окна. По словам очевидцев, падение смягчило дерево.