Российский национальный оркестр выступит сегодня перед красноярскими зрителями. Концерт традиционно состоится в рамках книжной ярмарки, сообщает ГТРК Красноярск. Любителей классической музыки ждет насыщенная программа.

Российский национальный оркестр выступит сегодня перед красноярскими зрителями. Концерт традиционно состоится в рамках книжной ярмарки, сообщает ГТРК "Красноярск".Любителей классической музыки ждет насыщенная программа. Участники выступления — молодая певица Юлия Лежнева, выступающая на самых известных мировых площадках. За дирижерским пультом — Михаил Шехтман. В программе — музыка Чайковского, Бетховена, Россини, Шуберта, Мендельсона, Моцарта. Подобранные для сегодняшнего концерта произведения рассчитаны на самую широкую аудиторию.Российский национальный оркестр основал народный артист России Михаил Плетнёв. С 1990 года коллектив выступает на крупнейших фестивалях по всему миру. Среди знаменитостей, с которыми оркестр сотрудничал, — Пласидо Доминго, Монтсеррат Кабалье, Лучано Паваротти и, конечно, наш знаменитый баритон Дмитрий Хворостовский.Красноярская ярмарка книжной культуры ежегодно проводится в сибирской столице уже в 13 раз.