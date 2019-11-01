Российская организация, отвечающая за качество продуктов, опубликовало полезные советы, как приобрести действительно свежее мясо. Специалисты выдали ряд практических рекомендаций.

Российская организация, отвечающая за качество продуктов, опубликовало полезные советы, как приобрести действительно свежее мясо. Специалисты выдали ряд практических рекомендаций.Прежде всего, если есть такая возможность, стоит надавить на приглянувшийся кусок мяса пальцем. Если образовавшаяся от давления ямка исчезнет в кратчайшие сроки, значит, кусок свежий и его можно брать для дальнейшей готовки.Проверить сочность выбранного продукта можно с помощью обычной бумажной салфетки. Покупателю необходимо приложить ее к мясу, и если материя пропитывается медленно, значит, при жарке мясо будет сочным. Если же кусок наоборот быстро отдает влагу, то это признак того, что при термообработке кусок быстро ужарится.Как НСН, специалисты также отметили, что если при разрезании мясо оказывается внутри темнее, чем снаружи, то пугаться этого совершенно не стоит. Дело в том, что это всего лишь последствия газовой упаковки. Она предотвращает размножение бактерий, но также и придает выбранному куску неожиданные цветовые свойства. Для человеческого организма этот газ безвреден, да и мясо в таком случае ничем не уступает по вкусу свежему.Что касается птичьего мяса, то эксперты уточнили, что белые вкрапления, которые внем встречаются, являются естественными прижизненными изменениями, которые никакне связаны с гормонами. При производстве мяса в России они полностью запрещены.