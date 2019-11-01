Житель Волгоградской области построил двухэтажный дом из пустых бутылок из-под шампанского.

Издалека строение выглядит как обычный коттедж, и лишь подойдя поближе можно увидеть необычный материал, из которого оно сделано.Бутылки россиянин залил цементным раствором, конструкцию укрепил арматурой. На реализацию проекта ушло 12 лет.Мужчина рассказал, что на возведение дома ему потребовалось около 50 тысяч бутылок, которые он собирал по всей области. Кроме того, помогли соседи, которые, узнав о затее односельчанина, стали приносить ему "стройматериал".Среди преимуществ владелец дома отмечает хорошую теплоизоляцию, влагостойкость и устойчивость к агрессивным проявлениям внешней среды, сообщает медиахолдинг "Варяг".