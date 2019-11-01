Следственный комитет обнародовал видео с подозреваемым в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.

Следственный комитет обнародовал видео с подозреваемым в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.В детский сад "Сказка" 36-летний Денис Поздеев попал, представившись охране родителем ребенка. Он поднялся на второй этаж, зашел в спальню и с криками "Сатана! Сатана!" вонзил нож в горло мальчику. Задержали его на месте, он и не пытался скрываться.Позже подозреваемый заявил, что указания ему давали голоса, пообещавшие жизнь вечную в обмен на убийство ребенка. Как он попал в садик, находившийся в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения мужчина вспомнить не смог.Говорить на камеру Поздеев отказался. Внешний вид и кадры из квартиры говорят о том, что задержанный был в запое. Ранее сообщалось, что он лечился от наркотической и алкогольной зависимости, но так и не прошел полный курс."Читал заклинания в книжке про вечную жизнь. Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе и им. В садике надо было убить ребенка, чтобы заклинание сбылось. Не сбылось. Тюрьма", — рассказал предполагаемый убийца.Поздеева задержали, он дает показания. В отношении должностных лиц и частного охранного предприятия уже возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".