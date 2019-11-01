Открывая встречу, начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов обратился к присутствующим со словами поддержки и поблагодарил членов семей погибших сотрудников...

Торжественный прием прошел в Культурном центре столичной полиции. Участники встречи – родители, а также вдовы сотрудников органов внутренних дел, которые ценой собственной жизни, спасли жизни граждан и жителей Москвы.Открывая встречу, начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов обратился к присутствующим со словами поддержки и поблагодарил членов семей погибших сотрудников за ту заботу, которой они окружали своих близких, за то, что они разделили трудности своих родных в осуществлении порой опасной, но необходимой работы.Участники встречи почтили память всех погибших сотрудников органов внутренних дел минутой молчания.В завершение встречи для присутствующих состоялся концерт, подготовленный сотрудниками полиции, победителями и лауреатами ведомственных смотров-конкурсов.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве