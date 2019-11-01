Телеведущая Регина Тодоренко снялась в рекламе косметического бренда L’Oréal. Во время съемок ролика на актрису накатили такие сильные эмоции, что она не смогла сдержать слез.

Телеведущая Регина Тодоренко снялась в рекламе косметического брендаL’Oréal. Во время съемок ролика на актрису накатили такие сильные эмоции, что она не смогла сдержать слез.Бэкстейдж с рабочего процесса супруга певца Влада Топалова выложила на своей странице в социальной сети Инстаграм. На записи видно, как после фразы: "Только я выбираю, кто я настоящая и какой я хочу быть", – Регина начинает рыдать.В посте она объяснила, с чем связан такой всплеск чувств. По ее словам, во время съемки она вспомнила о всех своих недостатках, которые так тщательно скрывает всю жизнь. Оказалось, что есть вещи, о которых светской львице страшно рассказать и показать, сообщает . Но внутри существует огромное желание поделиться и найти единомышленников, которые поддержат и подскажут, как справляться."В общем, это лирическое отступление к тому, что мы так часто пытаемся спрятать, закопать, растоптать ту часть себя, которую считаем несовершенной, что напрочь забываем, какими мы являемся на самом деле, надевая маску придуманного нами персонажа. Я все!", – заявила Тодоренко.