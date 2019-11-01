Самый главный - начинает работу закон, который поможет обеспечить бесперебойную работу интернета на территории нашей страны
Самый главный - начинает работу закон, который поможет обеспечить бесперебойную работу интернета на территории нашей страны. Обезопасить его от кибератак, отключений и других внешних угроз.
Туристические агентства не смогут организовывать паломнические туры по святым местам. Организация таких поездок будет прерогативой исключительно религиозных организаций.
Микрофинансовым организациям запрещено выдавать россиянам займы под залог квартиры.
Также вступает в силу правило оформления ДТП по европротоколу — без вызова сотрудников ГИБДД.
И наконец в России окончательно вводят электронные ПТС (паспорта транспортного средства), в первую очередь, это касается новых автомобилей. Бумажные варианты этого документа, наконец, канут в Лету. При этом менять ранее выданные бумажные ПТС не потребуется.
"Радио России-Владимир"