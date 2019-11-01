Телеведущий Иван Ургант знатно растоптал распустившегося своих артистов Максима Фадеева. Все произошло в эфире Первого канала.

Телеведущий Иван Ургант знатно растоптал распустившегося своих артистов Максима Фадеева. Все произошло в эфире "Первого канала".Ургнат в эфире своего вечернего шоу высмеял продюсера. По словам знаменитости, из всех его артистов, которых он ранее отпустил в "свободное плавание" популярной была только Ольга Серябкина. Стоит отметить, что исполнители теперь вольны исполнять любые написанные для них композиции, и только Наргиз и Олег Майами не входят в их число."Кто входил в его лейбл – группа "Серебро", Ольга Серябкина, Исайя, Фика иAppledream. "Серебро", понятно, он распустил. Ольга Серябкина самараспустилась, но больше всего повезло Исайе, Фике и Appledream, ведьтеперь они могут вернуться в центр Матвиенко и выступать как "ИванушкиInternational", – пошутил Ургант.Ведущий в своем ироничном ключе заметил, что он с удовольствием сходил бы на концерт Фики. Тем не менее, о группе Appledream он также не хочет забывать.Стоит напомнить, что ранее отношения певицы Наргиз и Максима Фадеева сильно испортились. Артистка обвинила продюсера в отсутствии личной свободы, на что сам Максим регулярно отвечал, что инициатива разорвать контракт принадлежала именно ему.Что касается Олега Майами, то он изначально оскорбил знаменитого продюсера, в грубой форме указав на недостатки его фигуры. Правда, потом молодой человек несколько раз перезаливал извинения в адрес Максима, но Фадеев на них никак не отреагировал.