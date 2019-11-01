Меня чуть-чуть женили на государственной измене. Это случилось из-за участия в российских ток-шоу, в том числе и в программе 60 минут. Я был приглашен в СБУ, где в качестве обвинения мне предъявили распечатки этих передач, заявил известный украинский политолог Александр Семченко.

"Меня чуть-чуть женили на государственной измене. Это случилось из-за участия в российских ток-шоу, в том числе и в программе "60 минут". Я был приглашен в Службу безопасности Украины, где в качестве обвинения мне предъявили распечатки этих передач", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" известный украинский политолог Александр Семченко.Представители СБУ предупредили Семченко, что своей деятельностью он "почти нарушает статью 109 (насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) и 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)".Правда, Семченко подчеркнул: три офицера СБУ после беседы сказали, что "все понимают, но из-за непростой ситуации на Украине вынуждены предупредить"."Но не в этом дело, не приглашение в СБУ вынудило меня записать видеообращение. Из достоверных источников мне стало известно, что возможно мое похищение. Я надеюсь, что это видеообращение станет для меня своеобразным оберегом", — сказал украинский политолог.Накануне Александр Семченко записал экстренное видеообращение, сообщив, что его пригласили на беседу в СБУ в связи с "антигосударственной деятельностью", и предупредили: "Ходишь по острию ножа"."Меня могут похитить. Это связано с националистами, это связано со спецслужбами… Если это произойдет — я прошу вас, мои уважаемые зрители, подписчики, отреагировать на это должным образом. Как?.. Сообщите моим близким, что со мной такое-то произошло. Я обращаюсь к честным… работникам спецслужб, пограничной службы, СБУ и так далее. Если вы что-то будете знать о моем похищении — сообщите об этом моим родственникам, друзьям, знакомым. Тем людям, которые смогут вмешаться, которые смогут эту ситуацию сделать достоянием широкой общественности", — констатировал Семченко.