34-летняя звезда шоу Comedy Women позировала топлес. Таким экстравагантным способом Екатерина Варнава напомнила женщинам о необходимости следить за своим здоровьем.

34-летняя звезда шоу "Comedy Women" позировала топлес. Такимэкстравагантным способом Екатерина Варнава напомнила женщинам о необходимостиследить за своим здоровьем.Знаменитость опубликовала в личном "Инстаграм" необычный снимок. Вкадре обнаженная Екатерина прикрывает бюст руками. Голову Варнавы венчаетпышный парик, похожий на те, что носили в эпоху Возрождения.Под постомзнаменитость призвала женщин заботиться о себе. По словам артистки, она, какчеловек, который положил свое здоровье на алтарь работы, обязана говорить о проблемах, убеждать всехвокруг следить за своим состоянием своевременно."Обращать внимание на любое недомогание, и не приниматьслово "терпимо" за норму. Особенно, женщины! Прекрасные чудесные... мне иногда,кажется, женщинам под силу все, но себя беречь надо. Любое производство,особенно большое, имеет свойство наказывать нас за излишнюю трудоспособность ибезответственность по отношению к себе любимым слабостью и недомоганием", -подчеркнула .30 Окт 2019 в 10:32 PDTПосле артистка рассказала, что сейчас в некоторых большихкомпаниях появились кабинеты врачей. Это, по ее мнению, отличная практика.Напомним, этим летом рассказала, чтобольше не загорает на солнце. Даже на курорте она прячется от лучей и используеткрема с самой высокой степенью защиты от ультрафиолета. Как оказалось, раньше звездашоу "Comedy Women" злоупотребляла солярием. После 30 лет у нее началась пигментациякожи и появилась аллергия на солнце.