34-летняя звезда шоу Comedy Women позировала топлес. Таким
экстравагантным способом Екатерина Варнава напомнила женщинам о необходимости
следить за своим здоровьем.
34-летняя звезда шоу "Comedy Women" позировала топлес. Таким
экстравагантным способом Екатерина Варнава напомнила женщинам о необходимости
следить за своим здоровьем.
Знаменитость опубликовала в личном "Инстаграм" необычный снимок. В
кадре обнаженная Екатерина прикрывает бюст руками. Голову Варнавы венчает
пышный парик, похожий на те, что носили в эпоху Возрождения.
Под постом
знаменитость призвала женщин заботиться о себе. По словам артистки, она, как
человек, который положил свое здоровье на алтарь работы, обязана говорить о проблемах, убеждать всех
вокруг следить за своим состоянием своевременно.
"Обращать внимание на любое недомогание, и не принимать
слово "терпимо" за норму. Особенно, женщины! Прекрасные чудесные... мне иногда,
кажется, женщинам под силу все, но себя беречь надо. Любое производство,
особенно большое, имеет свойство наказывать нас за излишнюю трудоспособность и
безответственность по отношению к себе любимым слабостью и недомоганием", -
подчеркнула .
30 Окт 2019 в 10:32 PDT
После артистка рассказала, что сейчас в некоторых больших
компаниях появились кабинеты врачей. Это, по ее мнению, отличная практика.
Напомним, этим летом рассказала, что
больше не загорает на солнце. Даже на курорте она прячется от лучей и использует
крема с самой высокой степенью защиты от ультрафиолета. Как оказалось, раньше звезда
шоу "Comedy Women" злоупотребляла солярием. После 30 лет у нее началась пигментация
кожи и появилась аллергия на солнце.