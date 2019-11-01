Солист группы Руки вверх Сергей Жуков выпустил песню Я больной тобой. Минувшим вечером состоялась премьера клипа на этот трек.

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков выпустил песню "Я больной тобой". Минувшим вечером состоялась премьера клипа на этот трек.В музыкальном видео исполнитель предстал в неожиданном, будоражащем кровь амплуа. Он сыграл роль мертвеца. Более того, артист подключил к рабочему процессу и своих детей, которые перевоплотились в зомби.По словам Жукова, клип снимали двое суток по 20 часов в день. Он добавил, что бюджет получился довольно высоким. "Но это того стоило!", – добавил музыкант.Сергей считает, что эта работа по праву займет свое место в списке самых интересных, креативных и необычных за последнее время. Ведь ему с командой удалось сделать невозможное: на добрую позитивную музыку группы "Руки вверх" положить видеоряд, в котором зомби поедают людей. А также добавить немного юмора, много экшна и необычную лавстори."Пересматривая уже в который раз, с уверенностью могу сказать – получилось, смогли, осилили!", – признался довольный результатом исполнитель.Отметим, в ролике также снялись Катерина Шуле и Елисей Бендас, а также популярные блогеры Андрей Борисов и Елена Сажина. Постановщиком ролика выступил известный клипмейкер Александр Игудин. Это уже его двадцатое видео для группы "Руки вверх".