Солист группы Руки вверх Сергей Жуков выпустил песню Я больной тобой. Минувшим вечером состоялась премьера клипа на этот трек.
Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков выпустил песню "Я больной тобой". Минувшим вечером состоялась премьера клипа на этот трек.
В музыкальном видео исполнитель предстал в неожиданном, будоражащем кровь амплуа. Он сыграл роль мертвеца. Более того, артист подключил к рабочему процессу и своих детей, которые перевоплотились в зомби.
По словам Жукова, клип снимали двое суток по 20 часов в день. Он добавил, что бюджет получился довольно высоким. "Но это того стоило!", – добавил музыкант.
Сергей считает, что эта работа по праву займет свое место в списке самых интересных, креативных и необычных за последнее время. Ведь ему с командой удалось сделать невозможное: на добрую позитивную музыку группы "Руки вверх" положить видеоряд, в котором зомби поедают людей. А также добавить немного юмора, много экшна и необычную лавстори.
"Пересматривая уже в который раз, с уверенностью могу сказать – получилось, смогли, осилили!", – признался довольный результатом исполнитель.
Отметим, в ролике также снялись Катерина Шуле и Елисей Бендас, а также популярные блогеры Андрей Борисов и Елена Сажина. Постановщиком ролика выступил известный клипмейкер Александр Игудин. Это уже его двадцатое видео для группы "Руки вверх".