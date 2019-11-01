Континентальная хоккейная лига в лице комиссии по определению лучших хоккеистов определила лучших игроков октября. В число наиболее проявивших хоккеистов месяца были включены Вадим Шипачев из московского Динамо и Артем Галимов из Ак Барса.

Континентальная хоккейная лига в лице комиссии по определению лучших хоккеистов определила лучших игроков октября. В число наиболее проявивших хоккеистов месяца были включены Вадим Шипачев из московского "Динамо" и Артем Галимов из "Ак Барса".Шипачев назван КХЛ лучшим нападающим. Вместе со своей командой он добился восьми побед в 12-ти сыгранных матчах. В этих играх игрок набрал 15 очков, из которых 3 гола и 12 результативных передач. Одна из шайб принесла победу "Динамо" над "Авангардом", а матч завершился со счетом 1:0.Галимов признан лучшим новичком месяца. В октябре он в составе "Ак Барса" выиграл девять матчей из 11-ти, став автором трех заброшенных шайб, сообщает официальный сайт КХЛ. Две из них принесли клубу из столицы Татарстана победы над минским "Динамо и "Барысом".Лучшим вратарем КХЛ в октябре признан Харри Сятери из "Сибири". В восьми встречах лиги он добился шести побед, а в одном из них сохранил свои ворота в неприкосновенности. Его показатель по количеству отраженных бросков составляет 95,29 процента.Лучшим защитником месяца признан еще один игрок "Ак Барса" Альберт Яруллин. Вместе с командой он выиграл восемь матчей из 11-ти, и набрал 8 очков: в его активе один гол и семь передач.