В Удмуртии в ночь на 2 ноября ожидается сильный снегопад. Об этом сообщает со ссылкой на сообщение гидрометцентра республики. Синоптики прогнозируют метель, образование снежных заносов и ..

В Удмуртии в ночь на 2 ноября ожидается сильный снегопад. Об этом сообщает со ссылкой на сообщение гидрометцентра республики. Синоптики прогнозируют метель, образование снежных заносов и гололеда.Температура воздуха в ночь на субботу опуститься до -11 °С. Днем ожидается 0…-5°С. В воскресенье местами возможен слабый снег, будет менее ветрено. Днем столбик термометра покажет 0…-2 °С. В начале следующей недели потеплеет, временами возможны дожди, обещают метеорологи.