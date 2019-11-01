По словам Вильфанда, температура зимой в стране будет около и выше нормы. Средняя температура опустится ниже нуля только в самом конце осени. Научный руководитель Гидрометцентра также ..

По словам Вильфанда, температура зимой в стране будет около и выше нормы. Средняя температура опустится ниже нуля только в самом конце осени.Научный руководитель Гидрометцентра также отметил, что на сегодняшний день специалисты выделяют шесть времен года. Кроме основных (осень, зима, весна и лето), есть еще предзимье (период между осенью и зимой) и предлетье. Оно обычно длится с середины марта до середины мая. Климатическая зима наступит только после 15-20 декабря – именно в этот период наблюдается предзимье, передаетНа предстоящей неделе синоптики пообещали москвичам погодные "американские горки". Вслед за резким потеплением вернутся ноябрьские температуры.