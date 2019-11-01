Годовалая Маша ходит на уроки раннего развития. Дочь Леры
Кудрявцевой показала, чему научилась во время игры с педагогом.
Годовалая Маша ходит на уроки раннего развития. Дочь Леры
Кудрявцевой показала, чему научилась во время игры с педагогом.
В личном "Инстаграм" телеведущая опубликовала свежее видео с
наследницей. Девочка, сидя за столом, выполняет различные задания. Например,
малышка уже может разложить шарики по тарелочкам в зависимости от их цвета, или
аккуратно вложить жетоны в коробку с небольшим отверстием.
Дочери общаться с педагогом явно по душе. Участвуя
в занимательных играх, кроха улыбается и смеется.
Ролик с участием маленькой Маши растопил сердца многих отечественных
знаменитостей. Одним из первых на видео обратил внимания певец Николай Басков. "Сладкая",
– отметил "золотой голос России".
Актриса Эвелина Бледанс тоже не смогла пройти мимо.
Знаменитость поведала, что подобным образом занималась со своим младшим сыном
Семеном. "Я тоже Семочке такую коробочку с ленточками делала", – написала она.
30 Окт 2019 в 12:19 PDT
"Как же я люблю эту булочку", – не удержалась Ани Лорак. "Какая
сладенькая", – отметилась Анна Семенович. "Вкусняшечка", – высказался Александр
Ревва после просмотра записи с дочерью .