Годовалая Маша ходит на уроки раннего развития. Дочь Леры Кудрявцевой показала, чему научилась во время игры с педагогом.

Годовалая Маша ходит на уроки раннего развития. Дочь ЛерыКудрявцевой показала, чему научилась во время игры с педагогом.В личном "Инстаграм" телеведущая опубликовала свежее видео снаследницей. Девочка, сидя за столом, выполняет различные задания. Например,малышка уже может разложить шарики по тарелочкам в зависимости от их цвета, илиаккуратно вложить жетоны в коробку с небольшим отверстием.Дочери общаться с педагогом явно по душе. Участвуяв занимательных играх, кроха улыбается и смеется.Ролик с участием маленькой Маши растопил сердца многих отечественныхзнаменитостей. Одним из первых на видео обратил внимания певец Николай Басков. "Сладкая",– отметил "золотой голос России".Актриса Эвелина Бледанс тоже не смогла пройти мимо.Знаменитость поведала, что подобным образом занималась со своим младшим сыномСеменом. "Я тоже Семочке такую коробочку с ленточками делала", – написала она.30 Окт 2019 в 12:19 PDT"Как же я люблю эту булочку", – не удержалась Ани Лорак. "Какаясладенькая", – отметилась Анна Семенович. "Вкусняшечка", – высказался АлександрРевва после просмотра записи с дочерью .