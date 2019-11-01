Напомним, Во Владимирской области роженица потеряла ребенка из-за не оказанной вовремя медпомощи

Напомним,По словам ее мужа, срок беременности на момент обращения к медикам составлял 5 месяцев. Пара ждала второго ребёнка, и как раз готовилась узнать пол малыша на УЗИ. Внезапно Ирина почувствовала себя плохо. Но, несмотря на просьбы, квалифицированной помощи не дождалась.Руководство следственного управления во взаимодействии с Департаментом здравоохранения администрации Владимирской области проводят доследственную и ведомственную проверки.