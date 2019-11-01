Ракетка американской теннисистки Серены Уильямс оценена минимум в 8000 тысяч долларов и в скором времени будет выставлена на аукцион. Примечательно, что спортивный инвентарь находится в сломанном состоянии, но на нем есть автограф спортсменки.

Ракетка американской теннисистки Серены Уильямс оценена минимум в 8000 тысяч долларов и в скором времени будет выставлена на аукцион. Примечательно, что спортивный инвентарь находится в сломанном состоянии, но на нем есть автограф спортсменки.Ракетка была сломана Уильямс-младшей на турнире "Большого шлема" – Уимблдоне в 2005 году, сообщает Газета.Ru. В матче первого круга против своей соотечественницы Анджелы Хейнс Серена проиграла первый сет, чем осталась недовольна и на нервах швырнула ракетку в корт.Но выкидывать поломанный инвентарь она не стала, а подписала и подарила болельщику. В итоге тот матч Уильямс выиграла. Впрочем, впоследствии она смогла выиграть еще один матч, а в третьем круге проиграла и покинула розыгрыш Уимблдона.