Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтверждают отвод сил и средств от линии соприкосновения на участке в районе населённого пункта Золотое в Донбассе со стороны Вооружённых сил Украины.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтверждают отвод сил и средств от линии соприкосновения на участке в районе населённого пункта Золотое в Донбассе со стороны Вооружённых сил Украины.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.По его словам, наблюдатели СММ ОБСЕ с помощью беспилотников установили, что украинские военные подразделения и части ополчения самопровозглашенной Луганской народной республики полностью отведены от линии соприкосновения.Он подчеркнул, что работы по разминированию и демонтажу позиций у Золотого планируется завершить к 26 ноября.Ожидается, что подобный процесс начнется 4 ноября на участке Донецкой народной республики, в районе населенного пункта Петровское.