Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте отметил принятие ряда решений относительно развития системы врачей общей практики и возможности сокращения сроков строительства и капремонта больниц и поликлиник.

Мэр Москвы в блоге на своем персональном сайте поделился некоторыми важными итогами двухдневной работы Госсовета, посвященного развитию здравоохранения.В частности, Сергей Собянин отметил принятие ряда решений относительно развития системы врачей общей практики, подчеркнув, что в Москве запись к врачам узких специальностей составляете от семи до 14 дней, в то время как в Великобритании и Испании — по несколько месяцев."Принят и ряд решений, в частности, по развитию системы врачей общей практики. В Москве такой опыт есть, но, по правде говоря, мы находимся в начале пути", — отметил Собянин.В то же время в европейских странах, пишет мэр Москвы, это самая распространённая модель."При этом важно ни в коем случае не снижать доступность узких специалистов", — пишет столичный градоначальник.Ранее сообщалось, что в Москве усиливается кадровый потенциал первичного звена медицины.По информации медицинского ведомства, в столице в 2018-му стало почти на 2000 больше врачей, чем в 2017 году. Рост численности врачей в мегаполисе составил 3,5 процента, это — 1822 специалиста.Отмечается и то, что Москва демонстрирует позитивную динамику численности врачей в первичном звене системы здравоохранения.Мэр Москвы также написал и о возможности сокращения сроков строительства и капремонта больниц и поликлиник."С целью ускорения строительства и модернизации объектов, вошедших в нацпроекты, решено дать возможность заказывать объекты под ключ. Долгостроев станет кратно меньше, качество улучшится. Сроки строительства и капремонта больниц, поликлиник можно будет сократить раза в полтора. При огромных масштабах задач нацпроектов это чрезвычайно важно", — пишет Сергей Собянин.