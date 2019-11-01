На протяжении нескольких месяцев инспектор учреждения поддерживал внеслужебные отношения с осужденным, отбывающим наказание

Следствием установлено, что в 2019 году на протяжении нескольких месяцев инспектор учреждения поддерживал внеслужебные отношения с осужденным, отбывающим наказание. Неоднократно по просьбе осужденного сотрудник УФСИН проносил на режимную территорию запрещенные предметы от мобильных телефонов различных модификаций, флеш-накопителей, зарядных устройств, наручных часов до парфюмированной туалетной воды.В качестве вознаграждения за незаконные действия обвиняемый получил от заинтересованного лица 15 тысяч рублей, как часть обещанной взятки в размере 122 тысяч рублей.В ходе следствия сотрудник УФСИН признал вину в инкриминируемом деянии в полном объеме.В порядке обеспечительных мер по последующим процессуальным решениям следователем СК России в судебном порядке наложен арест на личное имущество обвиняемого.Расследование уголовного дела осуществлялось по материалам и при оперативном сопровождении отдела собственной безопасности регионального управления ФСИН России.Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Владимирской области