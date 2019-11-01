Злоумышленница, увидев пожилую женщину на улице, подошла к ней и сообщила о том, что на ней порча. Вместе с пенсионеркой незнакомка прошла в ее квартиру, пообещав снять порчу...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский задержали женщину по подозрению в краже денежных средств и ювелирных изделий у пенсионерки.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратилась 80-летняя женщина, проживающая в одном из домов на Лухмановской улице. По словам потерпевшей, она обнаружила пропажу из квартиры денежных средств и ювелирных изделий. Материальный ущерб составил более 3,5 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в Московской области. Ею оказалась 70-летняя приезжая.Установлено, что злоумышленница, увидев пожилую женщину на улице, подошла к ней и сообщила о том, что на ней порча. Вместе с пенсионеркой незнакомка прошла в ее квартиру, пообещав снять порчу. В то время, пока хозяйка находилась в другой комнате, гостья похитила ее деньги и украшения, после чего скрылась. Похищенным задержанная воспользовалась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73