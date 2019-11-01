Футболисты столичного Спартака на своем поле принимали Ростов в рамках 1/8 финала Кубка России. Красно-белые оказались сильнее соперника со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира, где встретятся с московским ЦСКА.

Футболисты столичного "Спартака" на своем поле принимали "Ростов" в рамках 1/8 финала Кубка России. Красно-белые оказались сильнее соперника со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира, где встретятся с московским ЦСКА.Первый тайм прошел с территориальным преимуществом хозяев поля. На 43-й минуте Джордан Ларссон вывел спартаковцев вперед, точно пробив в угол ворот после паса Георгия Джикии.После перерыва шведский легионер "Спартака" оформил дубль: он первым оказался на добивании после удара Зелимхана Бакаева. Под занавес второго тайма Александр Долгов отыграл один гол, но большего добиться гостям не удалось.Красно-белые вышли в четвертьфинал турнира, где 4 марта сыграют с ЦСКА. Еще в одной встрече 1/8 финала Кубка России московское "Торпедо" обыграло калининградскую "Балтику" со счетом 1:0. В следующем раунде команда Сергея Игнашевича встретится с "Химками".