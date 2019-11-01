В матче 1/8 финала Кубка России по футболу московский Спартак дома сыграет с командой Ростов. Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на предстоящее противостояние.

В матче 1/8 финала Кубка России по футболу московский "Спартак" дома сыграет с командой "Ростов". Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на предстоящее противостояние."Спартак": Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Джано, Гулиев, Мельгарехо, Игнатов, Шюррле, Тиль."Ростов": Песьяков, Логашов, Чистяков, Вилюш, Ведерников, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Саплинов, Сигурдарсон.Запасные: Бабурин, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Долгов, Шомуродов.Напомним, матч "Спартак" – "Ростов" состоится в четверг, 31 октября, на поле "Открытие Арены" в Москве и начнется в 19:30 по местному времени. Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира сыграет со столичным ЦСКА.