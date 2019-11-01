В доме на Большой Сухаревской улице в Москве произошел пожар. Огонь возник на втором этаже, потом перекинулся на третий и проник в лифтовую шахту, которая тут же рухнула, из-за чего жильцы ..

В доме на Большой Сухаревской улице в Москве произошел пожар. Огонь возник на втором этаже, потом перекинулся на третий и проник в лифтовую шахту, которая тут же рухнула, из-за чего жильцы верхних этажей оказались заблокированы.Как передает , при помощи автовышки спасатели эвакуировали из здания пять пострадавших, включая хозяина загоревшейся квартиры. По словам жильцов, из-за любви к алкоголю он устраивает пожар в доме уже не первый раз.